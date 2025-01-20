بعد حفل Joy Awards2025: عمر العبداللات يطرح أحدث أغانيه: أدمنت صوتك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 05:53 مساءً - نال حضور الفنان الأردني عمر العبداللات في حفل توزيع جوائز Joy Awards بدورته الخامسة، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض مساء السبت، تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث التقى العبداللات فيه مجموعة من أصدقائه من نجوم الفن والدراما.

ونشر عمر العبداللات عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثق مشاركته في الحدث البارز، وتفاعل الجمهور الكبير معه لدى وصوله السجادة الخزامية، وبرفقته مواطنه الفنان منذر رياحنة، حيث حظي بترحاب كبير من الجمهور، كما عُرض الفيديو لقاءات العبداللات الحميمية مع أصدقائه الفنانين، ومنهم: ماجد المهندس، أصالة نصري، حاتم العراقي، رزان مغربي، وائل جسار، عبد المجيد عبدالله، وآخرون.

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تفاصيل أغنية عمر العبداللات الجديدة أدمنت صوتك

في سياقٍ فني، طرح العبداللات أحدث أعماله الغنائية العاطفية بعنوان: "أدمنت صوتك"، وهو عمل غنائي باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور، وتقول كلمات الأغنية التي حملت في طيات معانيها جانباً رومانسياً: "أدمنت صوتك وصوتك أصعب إدمان، وأصبحت أبي كل ليلة أسمع حكاويك، لا ما هقيت أدمن على صوت إنسان، وأجن من شوقي إذا ما أقدر أحاكيك".

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