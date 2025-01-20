شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة: قريبا طرح منافسة استثمارية لإنهاء معاناة السكان بـ جوهرة العروس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف متحدث أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، عن آخر التطورات المتعلقة بمخطط “جوهرة العروس”.

وأفاد بأن الأمانة طرحت منافسة استثمارية لمخطط “جوهرة العروس” ستسهم في حل معاناة السكان وتقديم الخدمات لهم، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن الفرصة تتمثل في تقديم قطعة للمستثمر مقابل توفير الخدمات لهذا المخطط من طرق ورصف وإنارة وغيرها من الخدمات.

وأكد أن الفرصة الاستثمارية قيد الإجراءات وبمجرد اكتمالها ستساهم في توفير الخدمات بالمخطط، متوقعا طرح الكراسات خلال الربع الأول من 2025، ومدة المشروع تتراوح من 6 إلى 8 سنوات.