شكرا لمتابعة خبر عن شاب سعودي يوصل جوال لمشارك في داكار2025 بعد أن فقده ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام شاب سعودي بإيصال هاتف جوال خاص بمشارك في داكار2025 بعد أن فقده.

وقال الشاب الذي يدعي أبو فهد في مقطع فيديو متداول: “هذا الجوال لمتسابق قبل 3 أيام، قالولى لقينا جوال متسابق وحاولنا ندور وما لقيناه في بيشة “.

وأضاف، وهو حاملا في يده الجوال وعليه صورة المتسابق: “هذا جوال لمتسابق دراجة”، ووجه للمتسابق رسالة قائلا: “أنت بالسعودية ما يضيع لك شئ”.

دفعت أمانة الشاب للذهاب إلي منطقة إقامة الرالي للبحث عن المتسابق صاحب الجوال، لكن الشاب واجهته مشكلة بالهاتف هو أنه لا توجد به شبكة للإنترنت أو للاتصال”.

وبعد عناء طويل وجد أبو فهد المتسابق ليرحب به في المملكة، حيث قام بشكره وإهدائه لقميص مشاركته بالرالي.

وتوج سائق الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي يوم الجمعة الماضي، عقب انتهاء المرحلة الأخيرة بطلاً لرالي داكار نسخة 2025 للمرة الأولى عبر التاريخ.

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