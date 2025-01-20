شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما بنت بندر تلتقي بـ ترامب في حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر مراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.

والتقت سمو الأميرة ريما بنت بندر بالرئيس ترامب خلال حفل التنصيب الذي أقيم اليوم وحضره شخصيات سياسية ودبلوماسية بارزة، بما في ذلك الرؤساء السابقون من بينهم باراك أوبام، ونقلت سموها تهاني القيادة الرشيدة نيابة عن المملكة إلى ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة تنصيبه.

وأكدت أن ذلك يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه الدولتين بمرور 80 عامًا على الصداقة بينهما، مشيرة إلى أن العلاقة بين المملكة وأمريكا تاريخية، مبدية تطلع المملكة إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لصالح لشعبها والمنطقة والعالم.

وكان ترامب قد أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في حفل تنصيب مهيب أقيم داخل مبنى الكابيتول في واشنطن.

يذكر أن حفل التنصيب أقيم في القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول، وهي المرة الأولى منذ 40 عامًا التي تُنقل فيها المراسم إلى الداخل بسبب البرد القارس الذي وصلت درجات الحرارة فيه إلى -6 درجة مئوية.

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