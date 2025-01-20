شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يفسر مقولة “شباط مقطع الرباط” وتأثير الرياح الماكرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والمناخ، إن الرياح دائمة، فهي تنتقل من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط المنخفض، وعند الانتقال بينهما تستريح، وهو ما يعرف بـ “السكون”.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة عبر قناة «العربية»، أن حركة الرياح هي الحلقة الفاصلة بين مواسم العرب، فخلال موسم سهيل تسود الرياح الجنوبية الرطبة، بينما في موسم الوسم تنتشر الرياح الشمالية الناعمة.

أما في المربعانية، فتبدأ الرياح الشمالية الباردة في التحرك، ومع دخول موسم الشبط، تظهر الرياح الماكرة التي لا تستقر على اتجاه معين، مما يسبب ازعاجًا في المنازل ويقولون العامة الناس: “شباط مقرقع البيبان”، “شباط مقطع الرباط”، حيث تسبب هذه الرياح خلخلة في الخيام وقد تصل إلى قطع أربطة الخيام.

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