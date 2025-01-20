شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تسهل إجراءات إصدار القرار المساحي للعقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفر أمانة العاصمة المقدسة خدمة التعرّف على تكلفة إصدار القرار المساحي للعقار الخاص بالمستفيدين دون حاجة لمراجعة الجهة من خلال حاسبة الرسوم البلدية عبر تطبيق بلدي.

وتعمل خدمة حاسبة الرسوم البلدية على تمكين العميل من حساب تكلفة الخدمات البلدية، وتسهيل معرفة رسوم الخدمات مثل الرخص التجارية، والإنشائية، والشهادات الصحية، ورخص الحفريات، ورخص أبراج الاتصالات، وذلك من خلال إجراء عمليات حسابية دقيقة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة الاستفادة من هذه الخدمة وإتاحتها للعملاء عبر منصة “بلدي”، لتمكينهم من التعرف على تكاليف خدماتهم البلدية بطريقة صحيحة ومضمونة وسهلة، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة لرفع نسبة رضا العملاء، بحصولهم على الخدمات في أقصر مدة مع إمكانية متابعة الإجراءات في أي وقت دون الحاجة إلى مساعدة مقدمي الخدمات، حيث إن الخدمة لا تقتصر على المستفيدين، بل إنها تُعد خدمة مرجعية لموظفي الأمانات والبلديات.