شكرا لقرائتكم خبر عن وسط عراقيل وتحديات.. هل يستطيع ترامب تعديل سياسات الهجرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

تنصيب ترامب

أخبار متعلقة شاهد | بايدن يستقبل ترامب وزوجته عقب وصولهما البيت الأبيض دراسة: ترامب يفتقر إلى الدعم الواسع لأجزاء رئيسية من أجندته

يفتقر إلى الدعم الواسع

الدمام - شريف احمد - يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف تعديل سياسات الهجرة، غير أنها تواجه عراقيل قانونية ولوجستية.كان وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى البيت الأبيض، بعد أن تواجد في كنيسة سانت جون بواشنطن.هذا ويتولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم منصبه الجديد ليكون الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية.كما يعد ثاني رئيس أمريكي يشغل المنصب لدورتيين غير متتاليتين، ورغم نقل فعاليات حفل التنصيب إلى دخل مبنى الكونجرس بسبب ظروف البرد القارس، يظل العدد يسمح بحضور كم كبير من الشخصيات الهامة.وكشف استطلاع رأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتقر إلى الدعم الواسع لأجزاء رئيسية من أجندته.وأوضح الاستطلاع الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس، ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، أنه على الرغم من مزاعمه بحصوله على "تفويض غير مسبوق وقوي"، فإن ترامب المقبل يفتقر إلى الدعم الواسع لبعض أولوياته الرئيسية.وذكر أن بعض تعهداته الأخرى، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وزيادة التنقيب عن النفط على الأراضي الفيدرالية، وفرض رسوم جمركية جديدة، لا تحظى بتأييد واسع.ولفت إلى أن أغلبية البالغين في أمريكا يعارضون العفو عن معظم الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021.وهذا يشير إلى أن أحد الإجراءات التي تعهد ترامب باتخاذها بسرعة قد يكون غير مرحب به من قبل العديد من الأمريكيين.