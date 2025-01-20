شاهد | بايدن يستقبل ترامب وزوجته عقب وصولهما البيت الأبيض

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تنصيب ترامب

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الدمام - شريف احمد - استقبل جو بايدن الرئيس الأمريكي التي تنتهي ولايته اليوم وزوجته "جيل"، الرئيس المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عقب وصولهما إلى البيت الأبيض.ويستعد ترامب، لدخول البيت الأبيض للمرة الثانية بعد توليه المنصب للمرة الأولى عام 2017 إثر فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.غادر ترامب المنصب في 20 يناير 2021 بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن، الذي تنتهي ولايته اليوم.وعلى الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة حينها واتهامه بوجود تزوير في الانتخابات، يعود ترامب الآن ليصبح الرئيس السابع والأربعين.