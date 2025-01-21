شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة 2" والان مع تفاصيل الخبر

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة ٢" برئاسة الدكتورعمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، وذلك للاطلاع علي آخر المستجدات المتعلقة بالمركز بعد إطلاق الافتتاح التجريبي منذ منتصف أكتوبر من العام المنتهى.

وأوضح وزير الرياضة، أن المركز قد تكلف 250 مليون جنيه بالتمويل الذاتي بعيدا عن تحميل الدولة أعباء مادية ، وهو ما يمثل نقلة هامة في الاعتماد علي الموارد الذاتية وهو ما يحقق ويرفع عن كاهل الدولة اي نفقات مالية ويضمن ايضاً تحقيق الكفاءة المالية للمركز حيث تم تحقيق ايرادات من العضويات الجديدة وغيرها من الإيرادات المتنوعة والتي تخطت الـ 28 مليون جنيه في الخمس شهور الماضية منذ الإعلان عن إطلاق الافتتاح التجريبي للمركز.



واستطرد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه تم عمل اعادة أصول لكل ممتلكات الوزارة لعمل تنوع مختلف وغير تقليدي للاستثمار بالمجال الرياضي للمشروعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وقمنا بتطوير حمام السباحة بالمنتدي التابع للمركز والأن نعمل علي ضم المبني لمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" ، وهو ما يجعل المساحة الكلية تصل الي 18 فدان لاستيعاب عضويات وتقديم المزيد من الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية بالمركز.

فيما وعد مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضة بأكتوبر "الجزيرة ٢" وزير الرياضة بتنويع مصادر الدخل للمركز عن طريق اتباع طرق غير تقليدية وعدم الاعتماد في الدخل المادي على إيرادات الأنشطة الرياضية ولدينا رؤي نحو جلب المزيد من الاستثمارات والتي ستمثل عوائد للدخل مميزة للمركز، وهو ما تم البدء بالفعل بإتباعه وتنفيذه خلال الفترات المقبلة.



أشرف صبحي مع مجلس أمناء الجزيرة 2