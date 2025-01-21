خبر مزعج للمودعين..عقب رسالة تحذير من بنك اليمن والكويت(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - سل بنك اليمن والكويت رسالة اثارت رعب المودعين عندما طالبهم بإستخدام ارصدتهم المتوفرة في بطائقهم ماستر كارد قبل التوقف. واثارت هذه الخطوة ازعاج المشتركين . وتعرض البنك لعقوبات أمريكية بسبب دعمه المالي لميليشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران حيث انقلبت على الحكومة الشرعية.

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