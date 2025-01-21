شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدين اقدام الحوثيين على حجب المواقع الإخبارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدرت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين اليوم الثلاثاء (21 يناير 2025م)، بيانا أدانت فيه اقدام مليشيا الحوثي على حجب عشرات المواقع الإخبارية بشبكة الانترنت، فيما يلي نصه:-- نص بيان بسم الله الرحمن الرحيم تدين نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين اقدام مليشيا الحوثي خلال الأسابيع الأخيرة بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية الإخبارية، في خطوة استفزازية جديدة تعزز نهجها السابق بفرض مزيدا من التضييق على الحريات الصحفية والرأي والرأي الاخر. وإذ تعبر النقابة عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لأفعال المليشيات القمعية ضد الصحافة واستغلال سيطرتها على شركة الاتصالات والنطاق الالكتروني لشبكة الإنترنت، فانها تدعو دول الرباعية الدولية والمنظمات والاتحادات الصحفية والحقوقية في العالم للضغط على الحوثة لإجبارهم على إلغاء هذا الحجب الذي يهدف لوأد الحريات الصحفية، ويحرم الملايين من المواطنين في الداخل من المتابعة والاطلاع على مجريات الاخبار والمعلومات، والاراء والأفكار المختلفة تجاه مايجري في الداخل وعلى مستوى الإقليم والعالم. كما تدعو النقابة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليتهما بشأن التصعيد الحوثي ضد الحريات الصحفية واتخاذ موقف فاعل لردع سلوكيات مليشيا الحوثي وممارساتها القمعية ضد حرية الصحافة والمنصات الإعلامية الرقمية المؤثرة والمناهضة لافكارها الهدامة والمتخلفة، وهو ما يستوجب نقل مقر مقرات الاتصالات وادارة شبكة الانترنت والسيطرة إلى العاصمة عدن كي لاتكون رهينة لهيمنة مليشيا الحوثي التي ضربت بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية المتعلقة بالحريات والحقوق. إن الحريات الصحفية تقف اليوم أمام تحد جديد، حيث تتعرض المواقع الإخبارية المستقلة والأهلية والحزبية والمدنية والمعارضة للحوثيين للحجب. وتؤكد النقابة أن إقدام الحوثيين على حجب المواقع الألكترونية يعد انتهاكا صارخا في الحصول على الاخبار المتعددة المصادر والمعلومة عن المجتمع، وتمرير جرائمهم بعيدا عن اقلام وكاميرات الصحافة والرأي العام العالمي، وهو أمر غير مقبول ولا يجب السكوت عنه من قبل كل الجهات المعنية داخليا وخارجيا. *صادر عن نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين. العاصمة عدن - 21 يناير 2025م.

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