شكرا لقرائتكم خبر عن "النور التخصصي" تستقبل 671 ألف مراجع بالعيادات الخارجية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت العيادات الخارجية بمستشفى النور التخصصي، أحد المستشفيات التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، 671,935 مراجعاً خلال العام الماضي 2024م، بما في ذلك 28,941 مراجعاً للعيادات الافتراضية.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن العيادات الافتراضية تعمل عبر 104 عيادات متخصصة، منها 34 عيادة طبية وطبية مساندة تقدم خدماتها على مدار الأسبوع، في الفترتين الصباحية والمسائية.



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توفير أفضل رعاية للمرضى

وأضاف التجمع أن هذه العيادات الافتراضية تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المرضى الذين لا يحتاجون إلى فحص سريري مباشر، مما يسهل متابعتهم الصحية عن بُعد.

بينما تواصل العيادات الخارجية بالمستشفى تقديم خدماتها الصحية بجودة عالية وبما يتماشى مع معايير سلامة المرضى لجميع الفئات، بما في ذلك المواطنين والمقيمين والزوار من المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.



يُذكر أن مستشفى النور التخصصي يمتلك طاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير، ويضم فريقاً طبياً متخصصاً وأجهزة طبية متطورة تُسهم في تسريع تشخيص الحالات المرضية وعلاجها في وقت قياسي.