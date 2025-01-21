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العثور على جثة مقتول في إب

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العثور على جثة مقتول في إب

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مقتول في إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثر قبل قليل على جثة شخص مقتول في شارع الثلاثين الظهيرات العارضة بمحافظة اب و سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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