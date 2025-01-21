شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مقتول في إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثر قبل قليل على جثة شخص مقتول في شارع الثلاثين الظهيرات العارضة بمحافظة اب و سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

عدن - ياسمين التهامي - �ثر قبل قليل على جثة شخص مقتول في شارع الثلاثين الظهيرات العارضة بمحافظة اب و سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة مقتول في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.