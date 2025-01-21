شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة مقاول مشروع عقبة خلق الخضيري وابنه من حادث مروري مؤسف(صورة مروعة) والان مع التفاصيل
وابتهل ابناء حالمين الى الله عزوجل بان يحفظهم ويجنبهم كل شر ومكروه، راجين من الله تعالى ان يكتب لهم الشفاء والعافية، حامدين الله الذي كتب لهم عمرًا جديدًا نظير اعمالهم الطيبة وحرصهم على خدمة ومساعدة الناس.
والجدير بالذكر بان المقاول الخضيري احد رجال الاعمال الصادقين في تعاملهم والمميزين في اعمالهم، وقام بانجاز وتنفيذ عدد من المشاريع العملاقة في كافة ربوع الوطن ومن بينها مشروع عقبة خلق الذي ضل حلم صعب المنال منذ عشرات السنين.
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