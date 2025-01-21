شكرا لقرائتكم خبر عن “سعود الطبية”: أكثر من 200 ألف جلسة تأهيل خلال عام 2024م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أكثر من 200 ألف جلسة تأهيل طبي خلال العام الميلادي المنصرم، حيث تمت إحالة المرضى من جميع العيادات والأقسام الطبية الأخرى، مثل جراحة العظام، والمخ والأعصاب، والحروق، ومركز الإصابات، وقسم الأنف والأذن والحنجرة.

يأتي ذلك ضمن التزام المدينة المستمر بتقديم رعاية صحية متميزة وتحقيق جودة حياة أفضل للمرضى من خلال أحدث التقنيات والخدمات الطبية.



أكدت المدينة أن مركز التأهيل الطبي شهد افتتاح عيادات تخصصية تشمل عيادة ضمور العضلات الشوكي، وعيادة تأهيل القلب في مرحلتها الثانية، وعيادة الأطفال، وعيادة الألم واضطرابات الصوت، بالإضافة إلى عيادة البتور التي تضم جميع تخصصات التأهيل، وعيادة الإصابات الرياضية.



خدمات جديدة



كما أوضحت المدينة أنه تم استحداث خدمات جديدة، منها تصميم أطراف تجميلية لمرضى الأطراف العلوية والسفلية، واستخدام وسائل التواصل البديلة مع مرضى التنويم بقسم التخاطب، وإطلاق خط ساخن لدعم مرضى صعوبات البلع لضمان سرعة التواصل مع المرضى وذويهم. كذلك، تم توزيع أدوات خاصة لتحفيز البلع وتحسين جودة الحياة.

وأضافت المدينة أن قسم العلاج الطبيعي قدم أكثر من 92 ألف جلسة علاجية، بينما أُجريت نحو 23,854 جلسة علاج وظيفي، وأكثر من 34 ألف زيارة علاجية باستخدام تقنيات التأهيل. كما بلغ عدد جلسات الطب الطبيعي نحو 22,246 جلسة، و14,000 جلسة علاجية لخدمة اضطرابات التخاطب، و15,000 جلسة لعلاج اضطرابات البلع.

دور ريادي



يعكس هذا الإنجاز الدور الريادي لمدينة الملك سعود الطبية في مجال التأهيل الطبي بالمملكة، وسعيها المستمر لتطوير مستوى الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتزامها بتحسين حياة المرضى وتعزيز جودة حياة الأفراد والمجتمع.