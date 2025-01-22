شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يدعو رئيسة البرلمان الصربى لزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها خلال الزيارة التي يقوم بها لبلجراد، اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء مع Ana Brnabić رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا.

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وصربيا، مؤكدًا على أهمية المكون البرلماني في العلاقات الثنائية وتكثيف الزيارات واللقاءات البرلمانية المتبادلة، مبرزًا في هذا الإطار نتائج زيارتي المستشار رئيس مجلس النواب في 2023، وكذا المستشار رئيس مجلس الشيوخ إلى صربيا على رأس وفد برلماني في نوفمبر 2024 والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس الشيوخ المصري والجمعية البرلمانية الصربية، والإعلان عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين.

وقد وجَّه الوزير عبد العاطي الدعوة لرئيسة البرلمان الصربي لزيارة مصر.

وأكد وزير الخارجية على التطلع لمواصلة المشاورات السياسية والتشاور بين البلدين بشكل دوري لتعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، مشيدًا بالفعاليات التي عقدت على مدار العامين الماضيين للاحتفال بالذكرى الـ115 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.