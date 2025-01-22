شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض تفاصيل دورته الـ 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة والعشرين للمهرجان، والتى ستقام فعالياتها خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الدورة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور عدد من مسئولى وزارة الثقافة، إلى جانب السينمائيين وممثلى الصحافة والقنوات التليفزيونية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومى للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات فى العالم العربى، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.



مهرجان الإسماعيلية