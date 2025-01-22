ردا على "ترامب".. الصين: "لم نتدخل قط" في قناة بنما

بنما ترفض تصريحات ترامب

الدمام - شريف احمد - شددت الصين الأربعاء على أنها "لم تتدخل قط" في قناة بنما بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة عليها واشتكى من أن بكين "تشغلها".وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الصين لا تشارك في إدارة القناة وتشغيلها ولم تتدخل قط في شؤونها".



رفضت بنما تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد فيها "استعادة" قناة بنما، مشددة على أن الممر المائي سيبقى تحت سيطرتها.



وجاء في بيان لرئيس بنما خوسيه راول مولينو على شبكة للتواصل الاجتماعي: "أرفض بالكامل كلام الرئيس دونالد ترامب".



وشدد على أن "القناة بنمية وستبقى كذلك"، رافضًا إشارة ترامب إلى أن القناة تشغلها الصين.



وقال مولينو: "لا حضور لأي من بلدان العالم ولا تدخل".



كانت الولايات المتحدة بنت القناة وافتتحت في العام 1914، وسُلمت إلى بنما في 31 ديسمبر 1999 بموجب معاهدات وقعت في سبعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس جيمي كارتر والزعيم القومي البنمي عمر توريخوس.

هدية حمقاء

وكان دونالد ترامب قد صرح في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة بأن بلاده ستطالب باستعادة قناة بنما، قائلا "لقد أعطيناها لبنما، وسوف نستعيدها مرة أخرى".



ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن ترامب قوله: "لقد تعرضنا لمعاملة سيئة للغاية بسبب هذه الهدية الحمقاء والتي كان لابد عدم تقديمها مطلقا".



رسوم على السفن الأمريكية

أضاف الرئيس الأمريكي: "لقد نكثت بنما بعهدها لنا، وانتهكت الغرض من الاتفاقية وروح المعاهدة بشكل كامل، فالسفن الأمريكية تفرض عليها رسوم باهظة للغاية، ولا يجري معاملتها بشكل عادل بأي طريقة ولا شكل، بما في ذلك البحرية الأمريكية".

وقال ترامب: "فوق كل شيء، تدير الصين قناة بنما، ونحن لم نعطها للصين، لقد أعطيناها لبنما، وسوف نسترجعها مرة أخرى".