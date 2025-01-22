شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: تمكين الشباب فى الحزب جزء من توجيه القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن الحزب يمر فى هذه الفترة ببدايات الترتيب للاستحقاقات الانتخابية البرلمانية، وبناء على ذلك فإن أمانات القبائل والعائلات المصرية لها أهمية فى التواصل مع الشارع، والاهتمام بهذا الأمر قائم على إعطاء أهمية للقبائل والعائلات المصرية على مستوى الناخب وتواصل هذه الأمانة مع كبار العائلات والقبائل فى جميع المحافظات.

وأضاف عمرو سليمان خلال مداخلة ببرنامج "الشارع النيابى" بقناة إكسترا نيوز، أن أمانة القبائل العربية والعائلات المصرية تقوم بالتنسيق مع الأمانات الأخرى لوضع أطر فى التواصل مع القبائل والعائلات المصرية فى جميع المحافظات.

ولفت عمرو سليمان إلى أن أمانة الشباب محورية وهامة فى العمل على مستوى التواصل مع شباب الجمهورية، وكان هناك اهتمام منذ بداية التواجد على الساحة بشكل قوى فى 2021، مؤكدا أن الحزب يعمل على تمكين الشباب على مستوى إعداد الكوادر السياسية وفى إشراكهم فى التعامل الحزبى على الأرض.

وأوضح عمرو سليمان أن تمكين الشباب فى الحزب هو جزء من توجيه القيادة السياسية بهذا التمكين لإعداد كوادر الدولة مسبقا.



