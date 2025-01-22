اليوم التاسع الأخطر.. متى تخرج أعراض فيروس ماربورج عن السيطرة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال تحذيرات منظمة الصحة العالمية، تتصاعد بين الحين والآخر ضد الفيروسات القاتلة التي لم يتوصل العلماء لعلاج أو لقاح لها حتى الآن، وخلال الساعات الماضية، عاودت التحذير من خطر انتشار فيروس ماربورج في إفريقيا، الذي ينتقل من الخفافيش الساكنة بالكهوف إلى الإنسان، مؤكدة أنه قد يسبب الوفاة بعد 8 أو 9 أيام من ظهور الأعراض.

مخاطر فيروس ماربورج.. ليس سريع لكنه قاتل

يقول الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية المناعة، لـ«هن»، إن فيروس ماربورج ينتمي إلى مجموعة إيبولا الشهيرة، الذي كان ينتشر بدرجة وبائية في إفريقيا، مؤكدا أنه ليس سريع الانتشار، لكنه فتاك وقاتل.

وأوضح الحداد، أن خطورة ماربورج تتمثل في عدم وجود علاج له، إذ يسبب نزيفا حادا في أي عضو من أعضاء الجسم، حتى يصل لتبول الدماء، وقد يصل بالمصاب إلى هياج عصبي شديد جدا، ثم تسمم ووفاة.

هل الفيروس القاتل موجود في مصر؟

طمأن استشاري الحساسية والمناعة، المواطنون، بأن الفيروس غير موجود في مصر، وفقا لتقارير وزارة الصحة والسكان.

كيف ينتقل فيروس ماربورج؟

أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن فيروس ماربورج، ينتقل من خفافيش الفاكهة للإنسان، ثم يبدأ في التنقل بين البشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل جسم المصابين (مثل الدم والإفرازات)، أو ملامسة خدوش الجلد أو الأغشية المخاطية لدم المصابين، أو عبر ملامسة الأسطح الملوثة بتلك السوائل، موضحة أن فترة حضانة ماربورج، تتراوح بين يومين و21 يومًا قبل ظهور الأعراض.

أعراض فيروس ماربورج

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.

صداع شديد.

توعك عام.

ألم في العضلات.

إسهال مائي شديد بعد 3 أيام.

آلام بطن.

تشنجات.

غثيان وقيء.

طفح جلدي بدون حكة بين اليومين 2 و7 من بداية ظهور الأعراض.

أعراض نزفية، مثل دم طازج في القيء والبراز، ونزيف من الأنف واللثة والمهبل.

حدوث نزيف في مواقع الحقن الوريدي.

اضطرابات عصبية مثل الارتباك والتهيج والعدوانية.