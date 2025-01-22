قاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعية

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ووفقًا لخطاب صادر عن اتحاد الغرف السعودية، تهدف قاعدة البيانات إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات، وتنسيق الجهود، وتحفيز مساهماتها في المسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.وستعمل اللجنة الوطنية للمسؤولية المجتمعية على وضع خطة للتواصل مع الشركات والمهتمين للتعريف ببرامجها وخدماتها، وأهم القضايا التي تدعمها. كما ستُرسل دعوات لحضور اللقاءات وورش العمل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، التي تُؤكد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وبناء مجتمع حيوي، ومسؤول.