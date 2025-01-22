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شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم اللجنة الوطنية للمسؤولية المجتمعية باتحاد الغرف السعودية بناء قاعدة بيانات وطنية للمسؤولية المجتمعية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تجميع معلومات الشركات الوطنية المهتمة بدعم برامج المسؤولية المجتمعية في مختلف مجالاتها، بما في ذلك الأعمال الخيرية، والاجتماعية، والتطوعية، والاستدامة البيئية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تجميع معلومات الشركات الوطنية المهتمة بدعم برامج المسؤولية المجتمعية في مختلف مجالاتها، بما في ذلك الأعمال الخيرية، والاجتماعية، والتطوعية، والاستدامة البيئية.
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ووفقًا لخطاب صادر عن اتحاد الغرف السعودية، تهدف قاعدة البيانات إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات، وتنسيق الجهود، وتحفيز مساهماتها في المسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
وستعمل اللجنة الوطنية للمسؤولية المجتمعية على وضع خطة للتواصل مع الشركات والمهتمين للتعريف ببرامجها وخدماتها، وأهم القضايا التي تدعمها. كما ستُرسل دعوات لحضور اللقاءات وورش العمل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، التي تُؤكد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وبناء مجتمع حيوي، ومسؤول.