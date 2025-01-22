شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عملية طعن تخلف 4 جرحى في تل أبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ُصيب 4 أشخاص بجروح مساء اليوم، إثر عملية طعن وقعت في تل أبيب بإسرائيل، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية". وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن الإصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة، مشيرًا إلى توجُّه الشرطة إلى مكان الحادث. وأوضح الموقع أن شخصًا يحمل سلاحًا توجَّه إلى منطقة (نحلات بنيامين) في تل أبيب، وطعن 4 أشخاص قبل أن يتم قتله بعد ذلك. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مواطنة إسرائيلية قتلت مُنفِّذ عملية الطعن بمسدسها الشخصي، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك اشتباهًا بوجود شخص آخر ساعد المهاجم في العملية.

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