شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حادث مروع..3 ساعات محاولات فاشلة على اخراج الموتى من داخل سيارة في ذمار..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �حاول مواطنين على مدى ثلاث ساعات على اخراج الموتى من داخل سيارة في ذمار ولكن دون فائدة. وقال مصدر لموقع منبر الاخبار حادث سيارة في ذمار لأكثر من ثلاث ساعات في محاولة إخراج الموتى من داخل السيارة . وذلك بسبب السرعة الزائدة.

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