شكرا لقرائتكم خبر عن من أمراض اللثة إلى الأزمة القلبية.. اختبار بسيط يكشف أمراضاً خطيرة قبل ظهور الأعراض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شفت طبيبة أسنان بريطانية عن اختبارٍ ثوري بمسحة من اللعاب، يمكنها تحديد مجموعة من الحالات الصحية الخطيرة قبل ظهور الأعراض؛ ما يوفّر فرصة للكشف المبكّر والعلاج الفعّال. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يعتمد اختبار اللعاب المطوّر على مسحة بسيطة قادرة على اكتشاف الإنزيمات الضارة التي قد تشير إلى مشكلات صحية، مثل أمراض اللثة أو خطر الإصابة بنوبة قلبية. ويوفّر هذا الاختبار تحذيراً حيوياً مبكراً، يسمح للأطباء باتخاذ إجراءات وقائية لعلاج المرضى وتعديل أنماط حياتهم قبل أن تتفاقم الحالات الصحية وتسبّب أضراراً خطيرة. ويمكن للاختبار اكتشاف أمراض اللثة في غضون 10 دقائق، كما يشير إلى احتمال الإصابة بأمراض أخرى، مثل أمراض القلب والسكري حتى الخرف. وقالت الدكتورة فازيلا خان أوزبورن؛ طبيبة الأسنان البريطانية الرائدة في هارلي ستريت بلندن، التي تقدم اختبار "Periosafe" كجزءٍ من استشاراتها الروتينية: "يعد هذا الاختبار بمنزلة نظامٍ إنذار مبكر. أفواهنا تحتوي على ملايين البكتيريا، والكثير منها يشكل خطراً على صحة الفم وصحة الأعضاء الأخرى مثل القلب والسكري". وأكّدت أن الكشف المبكّر عن المشكلات يساعد على تقديم العلاج قبل تفاقم الحالة. وأوضحت "أوزبورن" أن الفم بمنزلة مرآة لصحة الجسم العامة، حيث يمكنه أن يكشف مشكلات صحية في أماكن أخرى. وقالت: "من خلال تحديد البكتيريا الضارة في الفم، يمكن تصنيف المرضى وفقاً لمخاطرهم الصحية وتقديم العلاج المناسب". وأوصت باستخدام الفرشاة الكهربائية ومعجون الأسنان بالفلورايد كطرقٍ للحد من البكتيريا الضارة.

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