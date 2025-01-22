تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تصميم اللوحة الخلفية لسلسلة iPhone 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، ظهرت صور مسربة لجهاز iPhone 17 Pro المزعوم، تُظهر تصميمًا جديدًا لواقي الكاميرا بدلًا من القطع المربع التقليدي المستخدم في الخلف. ورغم أن تلك الشائعات تم نفيها لاحقًا، فقد ظهرت الآن صورة جديدة تُعيد إحياء الحديث عن هذا التصميم.

شارك المسرب Majin Bu، المعروف بدقته في تسريبات منتجات أبل، الصورة الجديدة التي تعرض لوحتين خلفيتين يُعتقد أنهما تنتميان لسلسلة iPhone 17.

ورغم عدم وجود تأكيد حول الأجهزة التي تمثلها هذه اللوحات، إلا أن تصميم إحدى اللوحات بكاميرا واحدة قد يشير إلى أحد الطرازات ذات التكلفة الأقل في السلسلة.

تشير الشائعات إلى أن هاتف iPhone 17 Air قد يأتي بكاميرا واحدة في الخلف، مما يدعم احتمالية أن الصور الأخيرة تخص هذا الجهاز.

ومع ذلك، نوصي بعدم التسرع في استنتاجات نهائية، حيث ما زال هناك وقت طويل أمام أبل لحسم التصميم، إذ يُتوقع إطلاق سلسلة iPhone 17 بعد حوالي ثمانية أشهر.

يبقى الباب مفتوحًا لمزيد من التسريبات والشائعات خلال الفترة المقبلة، والتي قد تؤكد أو تنفي صحة هذه الصور وتصميم السلسلة بشكل عام.

المصدر