شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 6 أطنان مقطعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جاءت خلال اطلاعه على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الحملات التفتيشية للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن ومشتقاتهم، والتي أسفرت عن ضبط 6 أطنان مقطعات لحوم وهياكل دواجن وكبده وأسماك مستورده غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضمت الضبطيات 2 طن و420 كجم مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكرداسة وإمبابة والطالبية، بالإضافة إلى ضبط 2.5 طن مقطعات ومصنعات لحوم وهياكل دواجن وكبده وأسماك مستورده فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط طن لحوم مفروم ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء المنيرة الغربية والعجوزة والهرم.

وتمكنت الحملات التمشيطية من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكد المحافظ، ضرورة التصدي لأي مخالفة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 15 محضر بالمخالفات، وذلك في إطار دور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة، بالإضافة إلى قيام إدارة الطب الوقائي بتحصين 10 آلاف و500 ماشية ضد مرض (جدري الماشية والضأن).



ضبط مقطعات لحوم وهياكل دواجن فاسدة



ضبط مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي