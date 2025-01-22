شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

تزايد أعداد الشهداء

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني وإصابة أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة رفح.في السياق نفسه، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول مستشفيات قطاع غزة، 54 شهيدًا، منهم 53 منتشلًا وشهيد واحد متأثر بإصابته، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,161 شهيدًا و 111,166 إصابة بينهم نساء وأطفال.