اخبار الخليج

عبر العوجة وكرم أبو سالم.. دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة

0 نشر
واس - القدس المحتلة/ القاهرة 0 تبليغ

  • عبر العوجة وكرم أبو سالم.. دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة 1/3
  • عبر العوجة وكرم أبو سالم.. دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة 2/3
  • عبر العوجة وكرم أبو سالم.. دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن عبر العوجة وكرم أبو سالم.. دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم 300 شاحنة تحمل مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة من بينها 25 شاحنة وقود.
وأوضح مصدر مسؤول بميناء رفح البري وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن شاحنات المساعدات دخلت إلى القطاع عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت للقطاع خلال الأيام الماضية بلغت 1030 شاحنة، من بينها 40 شاحنة وقود و10 شاحنات غاز.
شاحنات محملة بالغذاء والمساعدات الإنسانية تدخل قطاع غزة - رويترز (أرشيفية)
شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم - موقع الأمم المتحدة

اعتداءات المستوطنين على الخليل

إلى ذلك، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، في اعتداء المستوطنين اليوم، على بلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل ثلاثة جرحى بعد اعتداء المستوطنين عليهم في مدينة الخليل، وذلك في إطار اعتداءات المستوطنين المستمرة على البلدات والقرى الفلسطينية، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة مسافر يطا، وهدم منزل فلسطيني.
في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وشرعت بحملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا