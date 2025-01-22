شكرا لقرائتكم خبر عن عبر العوجة وكرم أبو سالم.. دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

اعتداءات المستوطنين على الخليل

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم 300 شاحنة تحمل مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة من بينها 25 شاحنة وقود.وأوضح مصدر مسؤول بميناء رفح البري وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن شاحنات المساعدات دخلت إلى القطاع عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.وأشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت للقطاع خلال الأيام الماضية بلغت 1030 شاحنة، من بينها 40 شاحنة وقود و10 شاحنات غاز.إلى ذلك، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، في اعتداء المستوطنين اليوم، على بلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل ثلاثة جرحى بعد اعتداء المستوطنين عليهم في مدينة الخليل، وذلك في إطار اعتداءات المستوطنين المستمرة على البلدات والقرى الفلسطينية، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة مسافر يطا، وهدم منزل فلسطيني.في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وشرعت بحملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.