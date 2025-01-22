شكرا لقرائتكم خبر عن "Saudi House".. "الطيران المدني" تستعرض الفرص الاستثمارية بدافوس والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية