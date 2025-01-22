الامارات | اللحوم الحمراء تزيد احتمالات الإصابة بالخرف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت دراسة أميركية أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، لاسيما المصنّعة، لا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى تدهور الوظائف العقلية والإصابة بالخرف.

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية تي.إتش تشان للصحة العامة، التابعة لجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، متابعة الحالة الصحية والعادات الغذائية لقرابة 134 ألف شخص بالغ على مدار 43 عاماً.

وتبين من الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Neurology، أن تناول أكثر من وجبة تحتوي على لحوم حمراء في اليوم، يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16%، ويزيد احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 13%، ويرفع فرص الإصابة بتدهور الوظائف العقلية بنسبة 14%.

وذكر الباحثون أن كل وجبة لحوم حمراء يتناولها الشخص تزيد من شيخوخة المخ بشكل أكبر.