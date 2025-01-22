انت الان تتابع مذكّراً بـ "العرضة" السعودية في ولايته الأولى.. شاهد رقصة طريفة لترامب بالسيف بعد حفل تنصيبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2025, 7:33 صباحاً

في تذكيرٍ برقصته "العرضة" السعودية في المملكة منذ ثماني سنوات، اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حفل تنصيبه، يوم الإثنين، برقصة تضمنت حركات قبضتيه وسيفاً كبيراً. في نهاية حدث يوم الإثنين في مركز مؤتمرات «والتر إي واشنطن» في العاصمة الأمريكية واشنطن، تفاعل ترامب مع أغنية «YMCA» لفرقة «The Village People»، كما تفاعل ترامب في عديدٍ من تجمعاته وفعالياته الانتخابية في الأشهر الأخيرة. بدأ ترامب في الرقص على المسرح، بينما صفق الآلاف ورفعوا هواتفهم المحمولة لتسجيل أداء الرئيس. رفع ترامب سيفاً كبيراً فوق رأسه ورقص بالسلاح، بينما كان نائب الرئيس فانس؛ والسيدة الأولى ميلانيا ترامب؛ والسيدة الثانية أوشا فانس؛ يشاهدون ذلك في ضحك. أظهر ترامب؛ ميلاً للرقص على طول مسار الحملة، إذ ألهمت تحركاته احتفالات بعض لاعبي اتحاد كرة القدم الأمريكي أثناء انتخابات نوفمبر. جاءت حفلة يوم الإثنين في نهاية يوم طويل للرئيس الجديد، الذي تضمن مراسم أداء القسم والغداء مع زعماء الكونغرس، والتوقيع على سلسلة من الأوامر التنفيذية بشأن الهجرة والطاقة وقضايا أخرى. وفي مايو 2017 وفي أول زيارة خارجية له، شارك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرقصة التقليدية السعودية "العرضة" خلال جولة قاما بها لمركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

كانت هذه تفاصيل خبر مذكّراً بـ "العرضة" السعودية في ولايته الأولى.. شاهد رقصة طريفة لترامب بالسيف بعد حفل تنصيبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.