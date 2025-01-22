شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" تعزز تجربة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تفعيل مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"، التي تأتي ضمن إطار الجهود المكثفة لخدمة المعتمرين والقاصدين، في أجواء رحاب المسجد الحرام التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الزوار.



خدمات دينية وتوعوية لضيوف الرحمن

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات دينية نوعية تُثري تجربة القاصدين الإيمانية، وتهيئة بيئة خاشعة تُعينهم على أداء الشعائر بكل طمأنينة وسكينة، وذلك باستخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية لنشر رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالم.



وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن "توعية قاصدي بيت الله الحرام شرف عظيم للرئاسة ومنسوبيها، وواجب ديني محوري.

المبادرة تمثل جزءًا من استراتيجية الرئاسة الرامية إلى تقديم خدمات دينية متميزة، وتعزيز الرحلة التعبدية للقاصدين من خلال برامج توعوية وتوجيهية نوعية، والإجابة عن التساؤلات الشرعية بما يمكنهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية مطمئنة وخاشعة".

تعزيز الخدمات الدينية

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تسعى من خلالها رئاسة الشؤون الدينية إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة الدينية والارتقاء بتجربة قاصدي الحرمين الشريفين بما يعكس رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.