اخبار العالم

تركيا.. ارتفاع ضحايا حريق فندق بمجمع ولاية بولو لـ 76 شخصًا

0 نشر
واس - أنقرة 0 تبليغ

  • تركيا.. ارتفاع ضحايا حريق فندق بمجمع ولاية بولو لـ 76 شخصًا 1/2
  • تركيا.. ارتفاع ضحايا حريق فندق بمجمع ولاية بولو لـ 76 شخصًا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. ارتفاع ضحايا حريق فندق بمجمع ولاية بولو لـ 76 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في منتجع ولاية بولو التركية إلى 76 شخصًا.
وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء، أن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة حتى الساعة، وأن أعمال البحث والمسح في مكان الحادث انتهت دون الإشارة إلى حصيلة المصابين.

حريق المنتجع

يذكر أن الحريق اشتعل في فندق المنتجع، المكون من 12 طابقًا والذي كان به 238 نزيلًا مسجلًا، بعد أن بدأ في الطابق الذي يوجد به المطعم، فجر أمس الثلاثاء.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا