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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. ارتفاع ضحايا حريق فندق بمجمع ولاية بولو لـ 76 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بلغ عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في منتجع ولاية بولو التركية إلى 76 شخصًا.
وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء، أن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة حتى الساعة، وأن أعمال البحث والمسح في مكان الحادث انتهت دون الإشارة إلى حصيلة المصابين.
وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء، أن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة حتى الساعة، وأن أعمال البحث والمسح في مكان الحادث انتهت دون الإشارة إلى حصيلة المصابين.