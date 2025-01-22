شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. ارتفاع ضحايا حريق فندق بمجمع ولاية بولو لـ 76 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

حريق المنتجع

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في منتجع ولاية بولو التركية إلى 76 شخصًا.وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء، أن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة حتى الساعة، وأن أعمال البحث والمسح في مكان الحادث انتهت دون الإشارة إلى حصيلة المصابين.يذكر أن الحريق اشتعل في فندق المنتجع، المكون من 12 طابقًا والذي كان به 238 نزيلًا مسجلًا، بعد أن بدأ في الطابق الذي يوجد به المطعم، فجر أمس الثلاثاء.