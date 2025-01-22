توسيع نطاق "جالاكسي إيه آي بيونيرز" المختص بالذكاء الاصطناعي في الدولة ليشمل دروساً صفية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي( وام) أعلن البرنامج الوطني للمبرمجين وشركة سامسونج غلف للإلكترونيات، توسيع نطاق البرنامج التدريبي المختص بالذكاء الاصطناعي "جالاكسي إيه آي بيونيرز" ليشمل دروساً صفية في القاعات في عدد من مدارس الدولة.

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ويستهدف البرنامج أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة في 15 مدرسة في أبوظبي ودبي، يقدم لهم مادة علمية خلال ساعات الدوام المدرسي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والمحتوى الإبداعي والسلامة على الإنترنت، وغيرها.

أساسيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة:

ويهدف البرنامج الأحدث ضمن برامج التدريب الشبابية التي أطلقها البرنامج الوطني للمبرمجين وسامسونج إلى تعريف الطلاب في الفئة العمرية بين 12 و17 عاماً بمنظومة الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل أساسيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، وتعلم الآلة، والتعلم العميق، والرؤية الحاسوبية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغات الطبيعية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى الطاقات الشابة الوطنية والموهوبة وتعمل على تمكينها من المشاركة في تحقيق أثر إيجابي في المشهد الرقمي عبر تطوير المهارات التكنولوجية وتعزيز الابتكار، بما يدعم تحقيق رؤى الدولة بالتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال إن دولة الإمارات تسعى إلى تمكين الشباب وإعدادهم للتعامل مع تحديات المستقبل الرقمي من خلال برامج تدريبية متقدمة، وتشجيع ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا، ودعم الأفكار التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.

من جانبه، قال شافي عالم رئيس مجموعة التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة إلى المستهلكين في سامسونج غلف للإلكترونيات إن هذا التوسع لبرنامج "غالاكسي إيه آي بيونيرز" يشكل نقلة نوعية في المشهد التعليمي في الإمارات ويسعى إلى جعل الذكاء الاصطناعي ومحو الأمية الرقمية جزءاً أساسياً من تجربة التعلّم اليومي، بهدف إعداد جيل من المبتكرين الذين سيساهمون في صياغة المستقبل الرقمي.

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حصدته النسخة التجريبية من البرنامج تعكس رغبة الشباب الكبيرة في التعلّم حول هذه التكنولوجيا المتقدمة ونوسع اليوم نطاق هذه المبادرة بالشراكة مع البرنامج الوطني للمبرمجين لنضمن حصول مجموعة واسعة من الطلاب الإماراتيين على فرصة تطوير المهارات اللازمة لمواكبة تطورات العالم الرقمي.

محاور أساسية:

ويغطي المنهج الدراسي ثلاثة محاور أساسية؛ إذ يقدم مساراً شاملاً حول الترميز والذكاء الاصطناعي وبناء المهارات التقنية الأساسية في هذه المجالات، ومساراً لتطوير المحتوى الإبداعي بالاستفادة من منظومة Galaxy AI، بالإضافة إلى مسار آخر يتناول أهمية السلامة الرقمية لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وينطلق البرنامج بمرحلة أولى في 15 مدرسة تعتمد المناهج البريطاني والأميركي والبكالوريا الدولية للطلاب في الفئة العمرية بين 11 و14 عاماً، ويسعى إلى تقديم تجربة منظومة "غالاكسي إيه آي" والتطبيقات الواقعية للطلاب بشكل مباشر، ما يساعدهم على اكتساب قدرات تكنولوجية متقدمة، وتعلّم كيفية التعامل مع التقنيات الرقمية بشكل مسؤول.

ويقدم البرنامج دورة متخصصة في السلامة على الإنترنت تشمل 900 من أولياء أمور الطلاب، ضمن جهوده لتعزيز مشاركة أولياء الأمور في التعليم الرقمي، ما يوفر نظام دعم شاملا للمتعلمين الشباب في رحلتهم في عالم التكنولوجيا.

وتنسجم هذه المبادرة الاستراتيجية، مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، لتسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجالي الابتكار التكنولوجي والتميز التعليمي.

وقدم برنامج "غالاكسي إيه آي بيونيرز" خلال العام الحالي التدريب لثلاث دفعات ضمت أكثر من 140 طالباً.

للمزيد من المعلومات حول البرنامج التدريبي وتأثيره التحولي على التعليم، https://www.samsung.com/ae/galaxy-ai-pioneers-program.

