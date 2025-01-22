شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: رئيس الشاباك قد يعلن استقالته على خلفية الفشل فى 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: رئيس جهاز الشاباك رونين بار قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة على خلفية الفشل في 7 أكتوبر.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هاليڤي استقالته من منصبه على أن تدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل، جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع والا الإسرائيلى، في إبريل الماضي، إن الجيش الإسرائيلى قرر إجراء عدد من التعديلات في القيادات العليا للجيش، والتى ستشمل التغيير رئيس الأركان هارتسي هاليفي نائب رئيس الأركان، قائد القيادة المركزية، قائد القوات الجوية والبحرية، منسق العمليات الحكومية في المناطق، قائد الوحدة 8200، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.