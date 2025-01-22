أستراليا المفتوحة: شفيونتيك إلى نصف النهائي لمواجهة كيز

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا، الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثانية فقط في مسيرتها بفوزها السهل على الأميركية إيما نافارو الثامنة 6 1 و6 2 الأربعاء في ملبورن.

واحتاجت البولندية المتوجة بخمسة ألقاب كبرى في مسيرتها، بينها أربعة في رولان غاروس، إلى ساعة و29 دقيقة كي تحجز بطاقتها في دور الأربعة للمرة الثانية في ملبورن، بعد أولى عام 2022 حين انتهى مشوارها على يد الأميركية دانييل كولينز، محققة انتصارها الثاني على نافارو من أصل مواجهتين.

وتتواجه شفيونتيك في نصف النهائي مع الأميركية ماديسون كيز التاسعة عشرة التي بلغت هذا الدور للمرة الثالثة في ملبورن بعد تخطيها عقبة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3 6 و6 3 و6 4 في ساعة و53 دقيقة.

وعلقت البولندية على مواجهتها مع وصيفة بطولة فلاشينغ ميدوز لعام 2017، قائلة "ماديسون لاعبة رائعة تتمتع بالخبرة، بالتالي لا أحد يعلم" كيف ستنتهي المواجهة السادسة بين اللاعبتين.

وتتمتع شفيونتيك بأفضلية واضحة على ابنة الـ29 عاما، إذ تغلبت عليها أربع مرات في المواجهات الخمس السابقة، آخرها اثنان العام الماضي في نصف نهائي دورة مدريد وربع نهائي دورة روما وبمجموعتين.

ولن تكون المواجهة سهلة مع كيز، إذ تحقق الأميركية بداية موسم رائع وهي سجلت الأربعاء انتصارها العاشر تواليا امتدادا من دورة أديلايد التي أحرزت لقبها.

وستخوض الأميركية نصف النهائي للمرة السابعة في البطولات الأربع الكبرى، على أمل أن تذهب حتى النهاية هذا المرة والفوز باللقب الأول لها في الـ"غراند سلام".

وتوقعت شفيونتيك التي لم تخسر أي مجموعة حتى الآن ولم تتنازل سوى عن 14 شوطا في المباريات الخمس (بينها 7 في مباراة الدور الأول)، أن تكون المباراة "صعبة، سأركز على نفسي وحسب. تخوض دورة جيدة هنا وندرك جميعا الطريقة التي تلعب بها".

وتهدف ابنة الـ23 عاما إلى استعادة صدارة تصنيف رابطة المحترفات من البيلاروسية أرينا سابالينكا، وهذا الأمر سيتحقق إذ سقطت الأخيرة الخميس في نصف النهائي أمام الإسبانية باولا بادوسا، وذلك لأنها حاملة اللقب.

وفي حال وصلت شفيونتيك وسابالينكا إلى المباراة النهائية، سيكون المركز الأول من نصيب الفائزة باللقب.

وأصرت البولندية على "أني أريد القتال من أجل الذهاب بعيدا" في ملبورن حيث انتهى مشوارها العام الماضي في الدور الثالث على يد التشيكية المغمورة ليندا نوسكوفا.

وتنفست شفيونتيك الصعداء الإثنين حين أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أنها لن تستأنف قرار إيقاف البولندية لمدة شهر، بسبب نتيجة اختبار إيجابي لمادة محظورة تم إجراؤه في منتصف آب/أغسطس 2024.

ورأى الخبراء العلميون في "وادا" أن السبب الذي قدمته اللاعبة البولندية، وهو تناولها مادة ملوثة، "مقبول" و"أنه لن يكون هناك سبب علمي للطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضي".

وكانت الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب أوقفت شفيونتيك لمدة شهر فقط بعد ثبوت تعاطيها مادة محظورة في آب/أغسطس الماضي.