يوروبا ليغ: يونايتد مطالب برد فعل بعدما وصفه أموريم بـ"الأسوأ" في التاريخ

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : بعدما وصفه مدربه البرتغالي روبن أموريم بالفريق "الأسوأ" في تاريخ النادي، سيكون مانشستر يونايتد الإنكليزي مطالبا الخميس برد فعل حين يواجه جاره الاسكتلندي رينجرز في الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

يدخل يونايتد اللقاء على خلفية سقوط على أرضه أمام برايتون 1 3 في الدوري الممتاز، في نتيجة أثارت سخط مدربه الجديد أموريم الذي شاهد "الشياطين الحمر" يتلقون الهزيمة السادسة في 11 مباراة في "برميرليغ" منذ استلامه المهمة خلفا للهولندي إريك تن هاغ.

ويقبع فريق أموريم في المركز الثالث عشر في الدوري. وعلى الرغم من أنه يتقدم بفارق 10 نقاط عن منطقة الهبوط، إلا أنه بعيد كل البعد عن التأكد من تجنب الانجراف إلى صراع البقاء على خلفية أدائه المخيب.

وتلقى يونايتد الهزيمة السادسة على أرضه في الدوري هذا الموسم، وهو أكبر عدد له في أول 12 مباراة له في الموسم منذ 1893 1894. كما خسر 10 من أصل 22 مباراة في الدوري هذا الموسم، وهو أكبر عدد هزائم في هذا العدد من المباريات في الدوري الممتاز منذ موسم 1989 1990 حيث أنهاه بـ16 هزيمة.

ودفعت هذه النتائج السلبية أموريم الى الاعتراف بما لا يمكن تصوره وهو أنه يدرب أسوأ فريق على الإطلاق في تاريخ النادي العريق.

وقال أموريم "تخيلوا ما قد يعنيه هذا لمشجع مانشستر يونايتد. تخيلوا ما قد يعنيه هذا لي. لقد حصلنا على مدرب جديد يخسر أكثر من المدرب السابق. أنا أعلم ذلك تماما".

وأضاف "ربما نكون أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد. أعلم أنكم تريدون عناوين رئيسية لكني أقول ذلك لأننا يجب أن نعترف بذلك ونغيره. إليكم عناوينكم الرئيسية".

وصل المدرب البالغ من العمر 39 عاما إلى يونايتد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو أحد ألمع المدربين الشباب في أوروبا.

لكن خطته المفضلة 3 4 3 لا تناسب اللاعبين في تشكيلة يونايتد. ورغم اعترافه بأنه يفكر فقط في تجنب الهبوط الآن، رفض المدرب البرتغالي تغيير فلسفته.

وقال "لن أغير فلسفتي مهما حدث. أعلم أننا قادرون على النجاح، لكننا بحاجة إلى النجاة من هذه اللحظة. أنا لست ساذجا. نحن بحاجة إلى النجاة الآن".

لمواصلة النجاح قاريا

واستنادا إلى ما قدمه فريقه في المباراتين القاريتين اللتين خاضهما بقيادته حين فاز على بودو غليمت النروجي 3 2 في "أولد ترافورد" في ثاني مباراة له مع "الشياطين الحمر"، ثم على فيكتوريا بلزن التشيكي 2 1 خارج الديار، يمني أموريم النفس بأن يؤدي الانتقاد اللاذع إلى استيقاظ فريقه على حساب رينجرز الخميس في مانشستر.

ويخوض يونايتد اللقاء وهو ضامن على أقله خوض الملحق المؤهل لدور ثمن النهائي الذي يبلغه مباشرا أصحاب المراكز الثمانية الأولى من أصل 36 فريقا في المجموعة الموحدة، إذ يحتل المركز السابع بـ12 نقطة مباشرة أمام رينجرز بفارق نقطة.

والفوز على العملاق الاسكتلندي في أول مواجهة رسمية بين الفريقين منذ دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عام 2010 (0 0 و1 0 ليونايتد)، سيعزز بشكل كبير حظوظ "الشياطين الحمر" ببلوغ ثمن النهائي مباشرة قبل رحلتهم الخميس المقبل إلى رومانيا لمواجهة أف سي أس بي الذي يحتل حاليا المركز العاشر بـ11 نقطة قبل زيارته إلى قره باغ الأذربيجاني.

ويتصدر لاتسيو الإيطالي الترتيب بـ16 نقطة وبفارق الأهداف أمام أتلتيك بلباو الإسباني، لكن سيكون بانتظاره مواجهة صعبة الخميس أمام جار الأخير ريال سوسييداد الثاني عشر بعشر نقاط، فيما يلعب ملاحقه الباسكي الأربعاء في ضيافة بشكتاش التركي الثامن والعشرين (6 نقاط) ما يمنحه فرصة التربع على الصدارة وإن كان موقتا.

وعلى غرار أموريم، سيكون المدرب الأسترالي لممثل إنكلترا الآخر توتنهام، أنج بوستيكوغلو، في موقف صعب حين يتواجه مع مضيفه هوفنهايم الألماني، وذلك بعد خسارته سبع من المباريات التسع الأخيرة في الدوري الممتاز ما أدى إلى تراجعه للمركز الخامس عشر.

ويحتل سبيرز المركز التاسع في المجموعة الموحدة للمسابقة القارية، بفارق الأهداف فقط عن رينجرز الثامن، وبالتالي يأمل الاستفادة من الوضع الصعب لهوفنهايم، القابع في المركز السادس والعشرين، من أجل نيل النقاط الثلاث ودخول منطقة التأهل المباشر التي يتواجد فيها حاليا أندرلخت البلجيكي (14 نقطة) وليون الفرنسي (13) وغلطة سراي التركي (12) وأينتراخت فرانكفورت الألماني (13)، إضافة إلى يونايتد ورينجرز.

ويلعب أندرلخت الخميس مع مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، ليون مع فنربهتشه التركي، وأينتراخت فرانكفورت مع فيرينتسفاروش المجري، فيما افتتح غلطة سراي الجولة السابعة قبل الأخيرة الثلاثاء بتعادله على أرضه مع دينامو كييف الأوكراني 3 3.