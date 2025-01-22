شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل": رصد 144 مخالفة ضمن حملة رقابية مكثفة بأحياء وسط الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل بالتعاون مع غرفة العمليات المشتركة أكثر من 144 مخالفة في أحياء وسط مدينة الرياض، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة تهدف إلى التحقق من مدى التزام الناقلين بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها في قطاع النقل.



جهود تنظيم أنشطة النقل

الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للهيئة العامة للنقل لتنظيم أنشطة النقل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان التزام مقدمي الخدمة باللوائح والأنظمة، بما يحقق عدالة المنافسة ويعزز حماية حقوق المستفيدين ويزيد من نسبة الامتثال التنظيمي.

تشمل الحملة التحقق من سلامة المركبات المستخدمة في النقل، ومراجعة مدى الالتزام بالتصاريح والتراخيص الرسمية، وضبط المخالفات المتعلقة بشروط السلامة والإجراءات الوقائية، وذلك لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق أعلى المعايير.

رؤية المملكة 2030

أكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه الحملة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تواصل تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري لضبط التجاوزات ومتابعة مدى الامتثال بالأنظمة والاشتراطات.

دعت الهيئة العامة للنقل كافة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بقطاع النقل عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مؤكدة أن دورهم يعد شريكاً رئيسياً في دعم جهود الهيئة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين.