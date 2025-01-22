شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 69 ألف فحص إشعاعي بمستشفى حراء العام خلال عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قسم الأشعة والتصوير الطبي في مستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، إجراء 69228 فحصًا إشعاعيًا خلال العام الماضي 2024 في جميع أقسام الأشعة، بما يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية وهشاشة العظام والبانوراما والأشعة المحمولة.



خدمات القسم للمستفيدين

وأوضح تجمع مكة الصحي أن القسم يعد من الأقسام الحيوية المجهزة بأحدث التقنيات الطبية حيث سجل 26174 فحصًا بالأشعة السينية لـ 16721 مستفيد، و4293 فحصًا بالرنين المغناطيسي لـ 2303 مستفيد، و14855 فحصًا بالأشعة المقطعية لـ 5627 مستفيد، و11033 فحصًا بالموجات فوق الصوتية لـ 7132 مستفيد، و2642 فحصًا بأشعة بانوراما الأسنان و2758 فحصًا بالأشعة المحمولة لنحو 3852 مستفيد، و164 فحصًا لهشاشة العظام لـ 163 مستفيد.

الخدمات الإلكترونية

وأضاف التجمع أنه تم ربط قسم الأشعة بمستشفى حراء مع تطبيق موعد مما يتيح للأطباء طلب الأشعة وحجز المواعيد إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين وتسهيل حصولهم على تقارير الأشعة دون الحاجة إلى زيارة المستشفى إلا لإجراء الفحص كما يستقبل القسم الحالات المحولة من المستشفيات الطرفية ومستشفيات القنفذة ضمن التجمع الصحي بمكة المكرمة.