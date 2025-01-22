شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض ثمانيني من جلطة دماغية حادة في عنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي من وحدة القاضي للأشعة التداخلية والتداخلية العصبية بمستشفى الملك سعود في عنيزة، عضو تجمع القصيم الصحي، من إجراء تدخل جراحي نوعي ودقيقة أسهم في إنقاذ حياة مريض "ثمانيني" تعرض لسكتة دماغية إقفارية حادة تسببت في شلل حاد بالجهة اليمنى من الجسم وصعوبة في الفهم والتخاطب.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض وصل إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث عانى من شلل كامل في الجهة اليمنى وصعوبات شديدة في التخاطب، ما شكّل تحديًا كبيرًا نظرًا لعمره وصعوبة الوصول إلى مكان الجلطة باستخدام القسطرة.

الرعاية الطبية



على الفور، نُقل المريض إلى معمل القسطرة، حيث أجرى الفريق الطبي عملية قسطرة عاجلة، تم خلالها سحب الجلطة وإعادة التروية للجزء المتضرر من الدماغ، وأظهرت الفحوصات أن السبب وراء الجلطة كان تسلخًا في الشريان السباتي الايسر وممتد إلى الشريان الاوسطي الدماغي في الجهة اليسرى من الدماغ.

وتمكن الفريق الطبي، بقيادة الاستشاري الدكتور مشاري العلي، وبمساعدة أخصائي الأشعة محمد الأحمدي والممرضة ميادة العنزي، من إعادة التروية الدموية للمخ خلال وقت قياسي لم يتجاوز الساعة الواحدة.



وأكد التجمع أن المريض استعاد الحركة في الجهة اليمنى من جسمه وقدرته على التحدث، وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء التام، مع موعد للمتابعة في العيادات الخارجية.