دوري "أن بي أيه": يوكيتش وناغتس يعمقان جراح سيكسرز

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : عمق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش وفريقه دنفر ناغتس جراح فيلادلفيا سيكسرز وألحقا به الهزيمة التاسعة تواليا باكتساحه 144 109 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وحقق يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة التاسعة عشرة هذا الموسم بتسجيله 27 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وذلك من دون حتى أن يخوض الربع الأخير الذي جلس فيه على مقاعد البدلاء نتيجة الفارق الكبير بين الفريقين.

وأنهى ستة لاعبين من ناغتس اللقاء بعشر نقاط أو أكثر، بينهم آرون غوردون الذي سجل 19 بعدما نجح في 6 من محاولاته السبع وفي 3 ثلاثيات من أصل ثلاث محاولات وفي جميع رمياته الحرة الأربع، فيما ساهم البورتوريكي الأميركي جوليان ستراوثر بـ23 نقطة.

ورفع ناغتس انتصاراته إلى 27 مقابل 16 هزيمة في المركز الرابع في المنطقة الغربية، فيما مني سيكسرز بهزيمته السابعة والعشرين مقابل 15 فوزا في المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية رغم جهود تايريس ماكسي (28 نقطة و10 تمريرات حاسمة) الذي عجز عن تعويض استمرار غياب جويل إمبيد بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

وبعد غياب بسبب إصابة عضلية، عاد بول جورج إلى صفوف سيكسرز في لقاء تفوق فيه ناغتس بشكل خاص في الهجمات المرتدة (أثمرت عن 39 نقطة مقابل 7 فقط لضيفه)، واكتفى بـ11 نقطة، مقابل 22 للفرنسي غيرشون يابوسيليه العائد بدوره من إصابة في ركبته اليمنى.

وعلى غرار سيكسرز، واصل واشنطن ويزاردز مسلسل هزائمه التي وصلت إلى 11 تواليا، وذلك بخسارته أمام مضيفه لوس أنجليس ليكرز 88 111، في لقاء حقق خلاله نجم الأخير ليبرون جيمس "تريبل دابل" للمرة التاسعة هذا الموسم والـ121 في مسيرته الأسطورية بتسجيله 21 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فيما ساهم زميله انتوني ديفيس بـ29 نقطة مع 16 متابعة.

ورفع ليكرز عدد انتصاراته إلى 23 مقابل 18 هزيمة، فيما مني ويزاردز بهزيمته الـ36 مقابل 6 انتصارات فقط رغم جهود الفرنسي بلال كوليبالي (17 نقطة) وجوردان بول وكوري كيسبرت (15 لكل منهما).

ولم يذق ويزاردز طعم الفوز منذ يوم عيد رأس السنة ومني بهزيمته الثامنة عشرة خارج الديار من أصل 19 مباراة، ليكون بذلك صاحب أسوأ سجل في المنطقة الشرقية والدوري بالمجمل.