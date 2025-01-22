مكة المكرمة .. إصابات وأضرار مادية في حادث انحراف حافلة نقل مدرسي بالكامل

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محمد بن مسعود - الدمام - باشر المرور السعودي بمحافظة الكامل حادث انحراف حافلة نقل مدرسي، صباح اليوم، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وأضرار مادية.

وقال المرور السعودي: تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين في موقع الحادث، فيما يجري العمل على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادث.

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