انت الان تتابع 76 شخصاً ضحايا حريق منتجع بولو التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2025, 8:23 صباحاً

بلغ عدد ضحايا الحريق، الذي اندلع في منتجع ولاية بولو التركية، 76 شخصاً. وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا؛ اليوم، أن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة حتى الساعة، وأن أعمال البحث والمسح في مكان الحادث انتهت دون الإشارة إلى حصيلة المصابين. يُذكر أن الحريق اشتعل في فندق المنتجع المكوّن من 12 طابقاً والذي كان به 238 نزيلاً مسجلاً، بعد أن بدأ بالطابق الذي يوجد فيه المطعم، فجر أمس.

كانت هذه تفاصيل خبر 76 شخصاً ضحايا حريق منتجع بولو التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.