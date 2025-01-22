"المطرفي" يحصل على "الدكتوراه" في تقنيات الأشعة والتصوير الطبي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2025, 9:24 صباحاً

حصل الاختصاصي أول صالح بن محمد المطرفي على شهادة الدكتوراه "البورد السعودي لتقنيات الأشعة والتصوير الطبي" من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ويعد "المطرفي" من الكفاءات الوطنية الشبابية المميزة في مجال الأشعة والتصوير الطبي، ويعمل بمستشفى الملك خالد بالخرج التابع لتجمع الرياض الصحي الأول. "الخليج 365" تهنئ الدكتور صالح المطرفي" بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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