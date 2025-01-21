شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.1% ، عند 12369 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو، 6.930 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 293.385 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.358 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 133 شركة ارتفعت أسهم 133 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 97، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، رسن، والكابلات السعودية، وولاء، وتالكو، وأمانة للتأمين، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، أكوا باور، وأمريكانا، والماجد للعود، وعلم، ومياهنا، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية استقر مؤشر سوق الأسهم الموازية، نمو، اليوم، بنهاية تداولات اليوم، عند 31317 نقطة، وبتداولات بلغت 55.3 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.761 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.398 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 41، من بين 107 شركات مدرجة في السوق الموازية.