شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن اعتباراً يونيو المقبل، الموافق من 1 محرم 1447هـ.
وتستهدف الوزارة من تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن: تنظيم عملية بيع المواشي في أسواق النفع العام، وتحقيق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين.
وتتضمن الأهداف: تطوير قطاع الثروة الحيوانية في السعودية، والمساهمة في دعم وتعزيز الأمن الغذائي.
وتستهدف الوزارة من تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن: تنظيم عملية بيع المواشي في أسواق النفع العام، وتحقيق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين.
وتتضمن الأهداف: تطوير قطاع الثروة الحيوانية في السعودية، والمساهمة في دعم وتعزيز الأمن الغذائي.