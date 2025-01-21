الاقتصاد

«الزراعة»: تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن يونيو المقبل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الزراعة»: تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن يونيو المقبل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن اعتباراً يونيو المقبل، الموافق من 1 محرم 1447هـ.
وتستهدف الوزارة من تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن: تنظيم عملية بيع المواشي في أسواق النفع العام، وتحقيق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين.
وتتضمن الأهداف: تطوير قطاع الثروة الحيوانية في ، والمساهمة في دعم وتعزيز الأمن الغذائي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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