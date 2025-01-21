الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرّية إلى جبال الألب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد رحلة علاجها من السرطان، توجّهت الأميرة كيت ميدلتون وعائلتها إلى جبال الألب الفرنسية في رحلة سرّية لم يتم الإعلان عنها لوسائل الإعلام.

واختارت العائلة البريطانية المالكة الاستمتاع بالثلج بعد انتهاء موسم أعياد الميلاد لتكون أميرة ويلز وزوجها الأمير ويليام مع أطفالهما الثلاثة: الأمير جورج، الأميرة شارلوت، والأمير لويس في عطلة شتوية هادئة، حيث بدأت العائلة الملكية رحلتها بشكل سرّي وبعيداً عن الناس وضجة الإعلام.

ونقلت صحيفة US خبر توجّه أمير ويلز الى جبال الألب مع عائلته الصغيرة ورافقهما في الرحلة شقيقة كيت، بيبا، وشقيقها جيمس، وزوجته وابنهما، حيث نشر مجموعة من الصور العائلية على الثلج ووثّق في لقطات عفوية استمتاعه وعائلته بأجواء التزلّج والثلج.

وكشفت مصادر لصحيفة The Mail on Sunday أن العائلة بدت وكأنها “عائلة إنكليزية عادية”، حيث قضوا وقتاً ممتعاً من دون مظاهر ملكية رسمية.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتجه فيها الثنائي الملكي الى جبال الألب للاستمتاع بالتزلج، بل اعتادا زيارة المكان مع أطفالهما منذ سنوات، وغالباً ما يتواجدون في أوقات بعيدة عن الزحمة والمناسبات للاستمتاع براحتهم بالأجواء بعيداً عن أي خطر أمني أو ملاحقة الصحافيين لهم.