وفاء الكيلاني توضح حقيقة انفصالها عن تيم حسن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الإعلامية وفاء الكيلاني حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها الفنان السوري تيم حسن، وذلك بسبب عدم حضوره حفل جوائز Joy Awards، لتظهر وفاء في الحفل وحدها.

وأكدت وفاء في تصريحات إعلامية أن أخبار انفصالهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن تيم غاب عن الحفل لانشغاله بتصوير مسلسل جديد سيُعرض في رمضان المقبل.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تضطر فيها وفاء الكيلاني للردّ على شائعات طلاقها من تيم حسن، حيث كانت قد تحدثت خلال لقاء لها مع قناة “الفجيرة” على هامش حضورها “منتدى الإعلام العربي” عن تكرار شائعات انفصالها عن تيم حسن، قائلةً: “لا يوجد رد، الرد أن حياتنا الخاصة خاصة بنا، الحمد لله ربنا يخليهولي وميحرمنيش منه وبإذن الله نحن مكملين لآخر العمر”.

وكشفت وفاء الكيلاني أنها لم تتعلّم تحضير الأكلات السورية لأنها لا تجيد الطبخ، لكنها تحاول إرضاء زوجها بطرق أخرى قائلةً: “أرضيه بكل الطرق لكن لن أدّعي أنني تعلّمت طهي الأكلات السورية، أنا مش شاطرة في المطبخ، لكن أحاول قدر المستطاع”.