نادية الجندي ترد على منتقدي إطلالتها المكشوفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقها الأول على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد ظهورها بفستان مفتوح عند البطن، في حفل توزيع جوائز JOY Awards، قالت الفنانة نادية الجندي: “أنا لا أهتم بكل الكلام اللي اتقال عني لإن كل اللي بيشتموني دول لجان إلكترونية معروف مين بيدفعلهم، فضلًا عن إن فيه جمهور بيحبني هو اللي بيدافع عني”.

وأضافت: “حالياً أواصل قراءة أكثر من سيناريو سينمائي، ولكن الى الآن لم أستقر على أي منها”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نادية الجندي في الدراما، مسلسل “سكر زيادة” الذي عُرض في عام 2020، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان، وشارك في بطولته كلٌ من: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، الراحل طارق عبد العزيز، وهنادي مهنا.

وفي السينما كان آخر أعمالها فيلم “الرغبة”، الذي عُرض في عام 2002، وهو من إخراج علي بدرخان، وشارك في بطولته كلٌ من: إلهام شاهين، ياسر جلال، صلاح عبد الله، صفوة، وعادل الفار…، وتدور أحداث الفيلم حول “ليلى” التي تعيش حياة هانئة مع زوجها “حسام” في إحدى المدن الساحلية، لكنها تتفاجأ بعودة شقيقتها الكبرى “نعمت” كي تعيش معها، بعد أن تدهورت أحوالها المادية، وفي الوقت نفسه يحاول “حسام” أن يفتش وراء “نعمت”، وخاصة بعد وقوع واحد من أعز أصدقائه في غرامها، لتبدأ المشاكل في المنزل.