أحمد الفيشاوي يعلّق على خسارته جائزة “أفضل ممثل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقه الأول على خسارته جائزة “أفضل ممثل” في مهرجان Joy Awards، الذي أُقيم يوم السبت الماضي في المملكة العربية السعودية، عبّر الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته بفوز زميله الفنان هشام ماجد بالجائزة، ورغم عدم فوزه، عبّر عن فخره بترشيحه للجائزة.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من مشاركته في الحفل يوم السبت الماضي، وعلّق عليها قائلاً: “ماكسبتش جائزة أحسن ممثل وفرحان لهشام ماجد من كل قلبي، وكانت ليلة استثنائية ورائعة”.

كما نشر الفيشاوي مقاطع مصوّرة عدة كشف فيها عن تفاصيل رحلته الى الرياض وحضوره حفل “Joy Awards”.

وظهر في أحد الفيديوهات عدد من زملاء الفيشاوي، منهم: عمرو يوسف، أحمد السقا، أروى جودة، سليمان عيد وبشرى، وأرفقه بالتعليق: “ضحك ولعب وجد وحب”.

وكان أحمد الفيشاوي قد نشر قبل الحفل فيديو على “إنستغرام” وعلّق عليه بقوله: “السنة دي إن شاء الله هيبقى وشّها حلو على الكل، والحمد لله تم ترشيحي لجائزة “أحسن ممثل” في مهرجان “Joy Awards” بالمملكة العربية السعودية”. وأضاف: “ودلوقتي بنجهّز بدلة لحفل توزيع الجوائز، جايلكوا في السكة يا حبايبي يا غاليين”… وهو ما عكس التفاؤل والاستعداد، ومدى التقدير الذي يحمله الفيشاوي لفرصة الترشّح وسط منافسة قوية.